Após desaparecimento corpo de homem é encontrado no rio Maguari

Um corpo foi encontrado no final da tarde desta quinta-feira (18) boiando às margens do rio Maguari, no conjunto Maria Helena Coutinho, bairro do Tenoné, distrito de Icoaraci. Trata-se de um homem, identificado como Evangelista Cordovil Alves, de 45 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (17).

De acordo com a irmã da vítima, Iranilde Cordovil, ele teria saído de casa por volta de meio dia de quarta-feira, e não retornou. Ela contou que o irmão estava desempregado e que possuía dificuldades de locomoção e fala devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofrera anos antes.

Iranilde informou, ainda, que o irmão morava junto com ela no bairro do Tenoné, era querido pela vizinhança e nunca teve envolvimento com o mundo do crime. “Ele conversava com todo mundo, era uma pessoa que não mexia com ninguém, era muito educado”, afirmou. Ela acredita que o irmão possa ter sido vítima de um ataque homofóbico.

Por volta das 19h, o corpo foi removido da beira do rio para a perícia do Instituto Médico Legal. Segundo o perito Jadir Ataíde, Evangelista já havia morrido há mais de 24 horas quando seu corpo foi encontrado. Ele foi morto com vários golpes de faca. “Ele veio a óbito em função desses golpes. Foram mais de 30 estocadas. Encontramos várias lesões de defesa, no braço e na mão direita. As lesões fatais foram no peito e no pescoço”, disse o perito.

A polícia está investigando o caso para identificar o autor do crime. Ainda não há informações concretas, entretanto, um sobrinho da vítima disse à perícia que o tio possuía um rival. “Essa pessoa teria dito que onde ele o encontrasse, iria matá-lo”, concluiu Jadir Ataíde. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para realização de exame cadavérico.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.