Após imensa pressão da torcida, Atlético-MG desiste de contratação de Thiago Neves

Clube e jogador já tinham contrato assinado, mas repercussão negativa mudou o rumo da história

Thiago Neves não vai jogar no Atlético-MG. O negócio avançou nas últimas horas, e as duas partes chegaram a assinar contrato até o fim do Brasileirão, mas a notícia, que caiu como uma bomba em Minas Gerais, repercutiu muito mal na torcida do Galo, o que fez a diretoria desistir do negócio. A notícia da desistência foi publicada primeiro pelo Superesportes e confirmada pelo ge.

O acordo que estava fechado entre as partes previa um salário mais baixo na carteira e bônus por produtividade. O jogador de 35 anos foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

A partir do momento da veiculação da notícia do acerto, houve uma repercussão imensa da torcida atleticana nas redes sociais. A Galoucura, maior torcida organizada do clube, chegou a publicar mensagem dizendo que “esse pilantra não veste a camisa do Galo”. A pressão foi imensa, e o negócio foi cancelado.

Se Thiago Neves é muito mal visto por praticamente toda a torcida atleticana, ele também passava longe de ser unanimidade internamente. Grande parte da diretoria do clube discordava da contratação, mas a cúpula que comanda o futebol (o presidente Sérgio Sette Câmara e o diretor Alexandre Mattos) foi convencida, e o contrato foi assinado nesta segunda-feira.

Já que o vínculo chegou a ser firmado entre as partes, para que não haja nenhum tipo de imbróglio judicial, Atlético e Thiago Neves precisam, em comum acordo, desistir/cancelar o documento. Ainda não há uma definição sobre isso.