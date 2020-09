Após interesse do Corinthians, Marquinhos diz que fica no Sport e desabafa: “Não sou moleque”

Atacante está no Rubro-negro por empréstimo do clube paulista e tem se destacado no time

Atualmente no Sport, o atacante Marquinhos utilizou as redes sociais para fazer um desabafo, na noite desta terça-feira. Na mira do Corinthians, que detém os direitos do atleta, ele falou sobre os comentários que tem recebido da torcida rubro-negra. Além disso, alegou problemas pessoais e disse que permanece na Ilha do Retiro.

“Passando para dar um comunicado a todos pois estou recebendo muitas mensagem negativas, muitos xingamentos desnecessários por parte da torcida. Passando para dizer que não vou sair do Sport e se fosse sair com certeza os primeiros a saber seriam os torcedores. Porque eu sou homem, não sou moleque. Muita gente está me chamando de moleque. E quase nenhuma pessoa me conhece.”

Em seguida, o atleta falou sobre as publicações que estão visíveis nas redes sociais.

– Acho que o mínimo seria respeito, assim como todas as vezes eu tive com a torcida do Sport. Antes, procura saber das coisas. Eu não apaguei nenhuma foto do Sport, estão todas aqui, só que estão arquivadas. Estou passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal, que não diz respeito a ninguém.

Na publicação, o atleta ainda comentou sobre o momento do Sport, que está na zona de rebaixamento da Série A.

“Se for para cair, a gente vai cair de cabeça erguida, lutando, como está sendo todos os jogos. Nunca desisti de nada e não vai ser aqui que vai ser diferente. Peço só respeito por parte da torcida, porque não é legal, fico triste, mas continuarei de pé, cabeça erguida.”

Marquinhos tem vínculo com o Corinthians e está na Ilha do Retiro por empréstimo. No fim do mês passado, o clube vinha estudando solicitar o retorno do atleta. Desde então, no entanto, o Leão trabalha o caso com cautela, uma vez que tem interesse na permanência do jogador, mas também preza por manter boa relação com o clube paulista.

Aos 23 anos, Marquinhos acumula 22 confrontos pelo Sport, sendo 16 como titular. Na Série A do Brasileiro, ele fez seis. O regulamento da competição, inclusive, não permite que atletas defendam outro clube na disputa caso atuem por sete jogos.