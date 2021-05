Após live, Alexandre Pires e Daniel anunciam turnê por cinco cidades

A dobradinha promovida por Alexandre Pires e Daniel, em live no último Dia das Mães, agradou, e muito, os fãs. O show virtual, com mais de 635 mil views nos canais do YouTube dos cantores, se tornou inspiração para que os artistas lançassem um novo projeto juntos, o Samba, Sertão e Brasa.

A apresentação, com repertório composto por sucessos de Alexandre Pires e Daniel, além de clássicos do cancioneiro popular brasileiro, chamou a atenção de produtores culturais do país e já se transformou em uma turnê, com shows confirmados por cinco cidades: Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Ribeirão Preto (SP), Campina Grande do Sul (PR) e Campinas (SP).

A turnê tem início programado para janeiro de 2022, mas pode sofrer alterações devido à pandemia da Covid-19. “Que possamos levar muita música para o público, pois é a partir dela que conseguimos conduzir esperança, felicidade, paz e alegria. Essa é a nossa função”, celebra Daniel.

Os ingressos estão já à venda de forma on-line.