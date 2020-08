Após mistério, Nicolas renova com o Paysandu; veja detalhes

A possibilidade de saída do artilheiro alviceleste movimentou as redes sociais nesta terça-feira

O Paysandu renovou o contrato com o atacante Nicolas. A polêmica, a respeito de uma possível saída, que inundou as redes sociais de Nicolas, foi apenas uma estratégia do marketing do clube.

A reportagem apurou o assunto com uma fonte com livre acesso à diretoria do Papão, que confirmou a renovação contratual do atacante. Em breve, o time bicolor deve divulgar por quanto tempo será a duração do contrato.

Nicolas é o artilheiro do Papão em 2020, com 11 gols marcados em 17 jogos. Ele tem uma condição essencial no time de Hélio dos Anjos desde 2019 – quando marcou 12 gols.

Ou seja, a torcida bicolor não precisa se preocupar porque o artilheiro estará em campo no jogo contra o Manaus, que será no sábado (29), às 19 horas, na Arena Amazônia, pela quarta rodada da Série C.