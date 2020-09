Após polêmica, autor confirma versão de Danni Suzuki sobre a novela Sol Nascente

Após Danni Suzuki ter contado toda a treta que envolveu a novela Sol Nascente, o autor da trama exibida em 2016, Walther Negrão confirmou a história contada pela atriz. Na segunda-feira (31), ele disse ao colunista Flavio Ricco que criou a história da protagonista da trama pensando em Suzuki. E afirmou que não teve responsabilidade alguma no afastamento da atriz, que perdeu o papel para Giovanna Antonelli.

De acordo com Negrão, o que chegou até ele foi a informação de que Daniele não teria se saído bem nas leituras de texto feitas antes do início das gravações. Por conta disso, a direção optou por substituí-la por uma atriz mais conhecida.

“Eu estava em São Paulo, quando recebi um recado do Rio, da minha colaboradora Suzana Pires, sobre a necessidade de substituir a Danni. Foi me passado que ela não tinha ido bem nas leituras de texto e seria substituída por uma atriz mais experiente e conhecida”, disse Negrão ao colunista.

Vale destacar que a trama contou com a colaboração de Suzana Pires e Júlio Fischer, que assinaram como co-autores.

Cercada de polêmicas

O núcleo oriental da história foi alvo das mais diversas críticas e polêmicas, na época. Principalmente o fato da protagonista não ser oriental.

“Tentamos achar nos testes uma protagonista japonesa, mas não encontramos uma com status de estrela. Eu precisava disso, a Globo queria uma estrela. Novela tem um custo muito alto, não dá para arriscar”, disse Negrão, na coletiva de lançamento de sua história.

No ventilador

Ao participar de uma live com a atriz Bruna Aiiso, que tem origem oriental assim como Daniele, o fato de Sol Nascente ter os protagonistas não terem sido interpretados por atores de ascendência japonesa ou oriental veio à baila. E foi aí que a atriz contou toda a celeuma.

“Eu era a protagonista da novela. Tinha sido escrita pelo Walter Negrão pra mim. Ele me chamou pra conversar. Pesquisou minha vida. Fez a história de japonês com italiano, que é a minha história. Ela era designer porque eu fiz design industrial, ela surfava porque eu surfava. Enfim, foi toda construída em cima da minha vida real. Primeiramente, eles falaram que eu não seria a protagonista porque eles queriam uma menina mais jovem”, contou.

Na época, a atriz Maria Casadevall – que é dez anos mais jovem do que Daniele – foi sondada. Mas a protagonista acabou sendo interpretada por Antonelli, um ano mais velha que Suzuki. Leonardo Nogueira, marido de Giovanna, dirigiu a trama.

Em nota, a Globo afirmou que não houve privilégios.

“Desconhecemos as informações prestadas. Os critérios de escalação das obras da Globo são técnicos e artísticos. São avaliados vários aspectos, como adequação ao perfil do personagem, disponibilidade do elenco, composição total do casting, dentre outros. E essa decisão não cabe apenas a um profissional e sim a um time, composto por autor, diretores e diretoria de Entretenimento da empresa.”