Após recuperar motos roubadas PRF aponta aumento desse tipo de crime

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiram recuperar três motos roubadas. Todos os flagrantes foram na noite desta terça-feira (16), no estado da Paraíba, em três situações diferentes. As duas primeiras foram na rodovia BR-230 (Transamazônica), na região do município de Bayeux. A outra foi na rodovia BR-104, na área de Queimadas. Todos os condutores dos veículos foram presos por receptação de roubo. Um deles também responderá por adulteração de sinal identificador.

“O número de fraudes veiculares, de clonagem de veículos flagradas pela PRF, este ano, vem chamando a atenção. Este ano já foram recuperados 200 veículos roubados ou furtados, sendo que 145 estavam clonados e adulterados. No mesmo período do ano passado, foram recuperados 75 veículos, sendo que 61 estavam adulterados. Por isso, é importante que a população esteja atenta ao adquirir um veículo seminovo. Sempre desconfie de ofertas muito vantajosas e também é fundamental realizar todos os trâmites de transferência de propriedade”, informou a PRF, em nota.

A primeira ocorrência foi às 18h, em Bayeux. Os agentes abordaram uma motocicleta Yamaha de cor azul. Numa análise mais detalhada, os policiais constataram que a numeração do motor estava ausente e que o número do chassi estava adulterado. O condutor da moto, um homem de 33 anos, informou que adquiriu a moto através de um grupo de WhatsApp, criado para comercializar veículos. Porém, não soube dizer o nome do vendedor e também não explicou o motivo de não ter realizado a transferência. A moto possuía registro de roubo e estava circulando clonada. O condutor da motocicleta foi detido.

Moto apreendida em Queimadas (PB) também foi adquirida em um grupo de WhatsApp que pode ser alvo de investigação (Nucom / PRF)

Também em Bayeux, às 18h30 , outra motocicleta roubada, circulando clonada, foi recuperada pela PRF. Dessa vez foi uma Yamaha XTZ de cor branca. Na abordagem e fiscalização minuciosa. foi constatado que a moto estava adulterada e também com registro de roubo. O condutor da motocicleta foi preso, em flagrante, na mesma hora.

Já em Queimadas, na BR-104, às 18 horas, os policiais da PRF recuperaram uma moto Honda XRE300. A moto estava adulterada e clonada. Um homem de 22 anos se apresentou como proprietário da moto e informou que também adquiriu o veículo numa negociação iniciada em um grupo de WhatsApp criado para comercializar produtos. Ele foi detido e deverá responder por receptação de veículo roubado.