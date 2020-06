Após rumores de briga, Gui Araújo esclarece motivo pelo qual deixou a casa de Anitta: “Quanta mentira!”

Gui Araújo usou as redes sociais nessa terça-feira (23) para se manifestar sobre os rumores de que teria saído da casa de Anitta após uma “crise no namoro”. Através de uma série de Stories no Instagram, o apresentador da MTV garantiu que seu relacionamento continua ótimo e explicou que o real motivo para ter saído do Rio de Janeiro foi que precisava resolver pendências em sua casa de São Paulo.

Tudo começou durante a tarde, quando Gui filmou a tela de um programa de televisão que exibia comentários sobre os dois. “Crise? Gui Araújo deixa a casa de Anitta após briga e indiretas na web”, dizia o VT. “Gente, quanta mentira em TV aberta, que vergonha. Profissionais difamando outros profissionais, achando que têm certeza de tudo quando na verdade não têm conhecimento sobre nada”, narrou o modelo, indignado.

Dando um zoom na foto do casal que estava sendo exibida, Araújo ainda brincou: “Um beijo, viu, meu amor, a única coisa que eu consigo ver é como a gente fica bonito nessas fofocas”. O ex-participante do “De Férias com o Ex”, então, apareceu na câmera para se explicar.

“Para as pessoas que infelizmente se contaminam com esse tipo de notícia, gostaria de dizer que eu tive que voltar para São Paulo sim, por motivo de quase término de relacionamento, só que com as companhias de água, luz, gás, enfim…”, declarou o influenciador, mostrando suas contas. “Pra quem não sabe, eu tenho uma casa e as contas não param de chegar. Também tenho trabalho, e muito, por sinal, então tenho minhas responsabilidades”, explicou ele.

“Sigo em isolamento porque a quarentena não acabou ainda, mas vim pra minha casa resolver minhas pendências, meus problemas, que não são poucos. Se alguém quiser me ajudar a resolver, ‘tamo’ aí. Tem várias dessas aqui pra pagar”, completou Gui, mostrando os boletos novamente.

Na sequência, ele contou que tentou adiar a volta o máximo que conseguiu. “Fiquei o máximo de tempo que dava em isolamento real na casa da minha gata, porém chegou uma hora que não dava mais, eu ia chegar aqui na minha casa qualquer hora e ia estar outra família morando com as minhas coisas no meu apartamento”, declarou ele, com bom humor.

O apresentador ainda lamentou que tenha que ficar dando satisfação sobre o assunto nas redes sociais. “Mas chega um ponto que eu tenho que vir aqui falar que eu tenho muita coisa pra fazer. Além de ter muita coisa pra fazer, eu ainda tenho que vir aqui explicar a notícia desses fofoqueiros que nem sabem do que tão falando”, criticou, comparando sua nova rotina a de “Todo Mundo Odeia o Chris”.

“Tô tipo o pai do Chris, com três empregos, enlouquecendo, dois computadores abertos e os cara achando que eu tô de ‘pioiagem’. Tá de brincadeira, né, mano?”, exaltou-se. O modelo pontuou que não fica bravo com as fofocas, mas se sente pressionado a se posicionar já que muitas pessoas acreditam nelas e o questionam sobre o assunto.

“Tô apresentando meu programa, graças a Deus, com meu contrato a longo prazo e mano, não passo por cima de ninguém, não falo mal de ninguém, pago minhas coisas tudo em… às vezes atrasa um pouquinho porque o amor tem dessas, mas tamo aí. É isso. Acho que só tinha que ser um pouco mais ético, principalmente com companheiros de trabalho”, concluiu ele.

Os rumores de um abalo no relacionamento de Gui e Anitta começaram nessa segunda-feira (22) quando o “Notícias da TV” teve contato com uma empresa que teria contratado o modelo e Lary Bottino, amiga da cantora que também estava na casa dela, para fazer uma publicidade nas redes sociais.

No entanto, quando contatada por um representante da marca, Lary explicou que não tinha mais como participar da campanha porque Araújo havia ido embora da casa de Anitta, levando o produto que deveria ser anunciado com ele.

Enquanto isso, nas redes sociais, Anitta curtiu uma publicação de um perfil de humor que foi interpretada como uma indireta ao namorado. “O auge da maturidade é você ter vontade de falar mil coisas, mas preferir ficar quietinha. Porque o silêncio vence e tem verdades que não precisam ser ditas. Ninguém é bobo, né?”, dizia a mensagem.

Já Gui publicou uma sequência de vídeos que tinham a música “Iphone”, do rapper Fabricio FBC, como trilha sonora. No trecho escolhido, o rapper cantava: “Mas fui tão cabeça quente e não entendi que quem cala consente e quem só fala se arrepende. E você se diz tão forte que às vezes me sinto frágil, e tanta radiação deixou nosso lance tão chato, e a razão de tanta briga foi não me calar primeiro e achar que todo erro se consertaria com dinheiro”.