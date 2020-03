Após sentir falta de ar, Fábio Jr. é internado em São Paulo

O cantor Fábio Jr., de 66 anos, está internado no Hospital Albert Eintein, em São Paulo, desde domingo (22), segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a coluna, o artista estava em casa quando passou mal e ligou para seu médico de confiança, o infectologista David Uip, profissional que está sendo porta-voz da pandemia no Brasil. O médico achou melhor que Fábio fosse levado ao hospital.

O veículo entrou em contato com a assessoria de imprensa de Fábio, que disse que ele fez ressonância, teste do coronavírus e exame de sangue. O cantor testou negativo para a doença.