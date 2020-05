Após ser acusada de traição, Ludmilla vai à delegacia prestar queixa: “Vai ter que pagar”

Na tarde desta segunda-feira (25), após ter sido acusada por um perfil na web de trair a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, a cantora Ludmilla se posicionou em sua rede social.

Ela afirmou que as postagens são falsas e mentirosas e aproveitou para avisar que irá até a delegacia para denunciar o usuário que causou tudo isso com o seu nome.

“Como eu tinha dito mais cedo eu estou indo na delegacia pra tomar as atitudes cabíveis sobre o caso que está acontecendo na internet. Eu não ia falar nada porque quando acontece essas coisas eu simplesmente cago pra essas mentiras e pra essas bobeiradas. Só que eu to de quarentena e eu não tenho nada pra fazer e quanto mais você caga pra essas coisas, mais as pessoas acham que elas têm direito de ficar inventando mentira e falando merda da vida das pessoas por trás de um fake”, disse Ludmilla.

E continuou: “E hoje eu vou provar pra essas três pessoas que elas não podem fazer isso, que a internet não é terra de ninguém não. Ta bom? A internet é terra de gente sim. Eu estou indo na delegacia agora. As pessoas tem que começar a ter mais cuidado pra mexer na internet. Sabe usar? Boa. Não sabe? É tchau, vai ter que pagar por isso”.

Por meio de prints no Twitter, um internauta disse que a funkeira se envolveu com uma dançarina de Anitta, Ohana Lefundes, e também com uma empresária chamada Thaíssa. O usuário comemorou o tamanho da repercussão que ocorreu nas redes sociais. “Ainda tô chocado com a repercussão enorme de hoje”, comentou.

No post do internauta que ocasionou toda a confusão, Ludmilla comentou avisando que iria processá-lo: “Vou ficar mais chocada ainda quando seu CPF for divulgado e descoberto hoje na delegacia, você vai pagar por tudo que está fazendo”, declarou.

Confira as print em que um usuário da web acusa Ludmilla de trair a esposa: