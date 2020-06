Após ser acusado de matar homem a facadas, jovem é torturado e linchado em Ipixuna do Pará

Supostos amigos e familiares da primeira vítima mataram rapaz de 18 anos com golpes de facão e tiros após a morte de homem de 57 anos

Edemilson Lima Vieira, de 57 anos, e o jovem Jobson Alves de Souza, de apenas 18 anos, foram mortos em um caso de briga e vingança na noite deste domingo (31), em Ipixuna do Pará, Nordeste Paraense. Edmilson foi morto a facadas por Jobson que, na sequência, teria sido torturado e linchado por pessoas que queriam vingar a morte do homem.

Segundo informações do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tudo começou por volta das 22h. Familiares de Edemilson contam que o homem foi esfaqueado na comunidade Vila Paranoá, na zona rural, e em seguida, foi levado para o Hospital Santa Clara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Praticamente no mesmo horário que a morte do homem foi confirmada, um grupo de pessoas invadiu a casa dos pais de Jobson, também na Vila Paranoá, perguntando onde estava o jovem. Armado com um facão e um revólver, um homem estava transtornado, revirando a casa da família e gritando: “Cadê o filho de vocês, cadê? Aquele vagabundo matou o Edemilson e agora vai pagar!”, enquanto olhava em todos os cômodos.

O grupo saiu da casa e começou a fazer buscas no quintal, encontrando Jobson escondido atrás de uma árvore. O jovem ainda tentou correr, mas foi alvejado com vários tiros pelo homem armado. Já no chão e agonizando, Jobson ainda recebeu vários golpes de facão na cabeça pelos populares, revoltosos, sendo linchado na frente dos pais.

O rapaz ainda estava com vida quando os linchadores foram embora, e mesmo muito ferido, chegou a pedir socorro para os pais. Desesperados, os dois saíram em busca de um carro para socorrer o filho, mas dois homens foram ao local e impediram as pessoas de se aproximarem do rapaz ferido.

Segundo as informações colhidas no local, os dois homens torturam o jovem, que implorava por misericórdia. Cortando o rapaz com uma faca em vários pontos do corpo, eles deram o último no pescoço de Jobson e anunciaram que tinham concluído o serviço, indo embora em seguida.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma briga mais cedo no mesmo dia teria motivado as agressões e as mortes. Edemilson, também conhecido como “Neném”, teria agredido a companheira de Jobson e, por isso, o rapaz resolveu esfaqueá-lo. A reportagem não conseguiu apurar com a Polícia Civil local se algum envolvido nos casos foi detido.