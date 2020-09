Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube

O atacante Giovane Gomez, de 25 anos, que passou pelo Remo e que foi dispensado pelo clube na semana passada já está de clube novo. Ele acertou com o Caxias-RS, que vai disputar a Série D do Brasileirão.

Giovane foi apresentado ontem na equipe Grená, treinou com o grupo e já está à disposição para a estreia do Caxias no Brasileiro contra o São Caetano-SP, neste sábado (19), em São Paulo (SP).

NO REMO

Giovane chegou ao Leão Azul indicado pelo técnico Rafael Jacques e participou de oito partidas marcando apenas dois gols. Ele se despediu da torcida, amigos e funcionários em seu perfil no Instagram.