Após ser flagrada caminhando nua em ruas de Itaituba, mulher é resgatada e levada ao HMI

Uma mulher identificada como Maria Aparecida, que sofre de distúrbios mentais, foi resgatada e levada ao hospital Municipal de Itaituba – HMI, após ter sido flagrada caminhando totalmente despida por algumas ruas de Itaituba nesta última terça-feira (22).

Após registro de ocorrência do caso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, foram até o local onde no momento a mulher estava, no centro comercial, e fizeram o resgate da mesma.

Segundo informações apuradas, a mulher é uma paciente psiquiátrica que está em processo de tratamento no hospital municipal.

Conforme relatou a coordenadora do SAMU, a paciente vem recebendo acompanhamento médico/psiquiátrico há algum tempo e, quando apresenta sinais de melhora, perdura-se por pouco tempo em razão do não acompanhamento familiar de perto, o que ela julga ser fundamental.