Aposentados de Jacundá estão recebendo os benefícios em Goianésia

“Cinquenta reais fazem muita falta. Com esse dinheiro eu compro arroz do mês todo, mas está fazendo muita falta”. O desabafo é da aposentada Antonia Trindade dos Santos, 65 anos de idade, que necessita viajar à cidade mais próxima para sacar o benefício do INSS desde a suspensão de atendimento ao público da agencia do Banco do Brasil na cidade de Jacundá.

A agência foi alvo de um assalto na modalidade “novo cangaço” ou “vapor”, na madrugada do dia 22 de outubro do ano passado, há quase 4 meses. O ataque durou cerca de 1h20 minutos. Durante esse tempo uma parte da quadrilha entrou no banco e outra permaneceu próximo da agência e na Praça Municipal com os reféns como escudo humano. Dentro do prédio, o grupo usou explosivo para estourar o cofre, o que causou destruição de móveis e equipamentos.

Esse assalto causou a interrupção do atendimento ao público. No mês passado, os serviços burocráticos foram retomados. Dois terminais eletrônicos estão funcionando para operações bancárias, exceto para depósitos de valores e saques de dinheiro.

Antonia viaja a Goianésia do Pará, distante 75 quilômetros de Jacundá, para sacar o benefício de um salário mínimo. Além do risco de assalto durante o percurso, cerca de R$ 60,00 são gastos com passagens e lanche. “E esse dinheiro está me fazendo falta”, queixa-se.

A Reportagem apurou que a agência será reaberta com todos os serviços a partir do próximo mês. Até lá, os aposentados do INSS que recebem pelo Banco do Brasil ainda vão ter gasto extra.

Por: Antonio Barroso