App usa voz de Cauã Reymond para ajudar a dormir, mas o efeito é outro…

Dormir nem sempre é uma tarefa fácil, né? Às vezes, a gente se perde em pensamentos, preocupações, fica rolando pela cama…

Os apps de meditação guiada ajudam muita gente a conseguir pegar no sono. Uma voz tranquila e envolvente vai te relaxando até você apagar. Agora imagina se essa tal voz for de ninguém menos do que do galã Cauã Reymond… O sono deve vir rapidinho, certo?

ERRADO!

Nas redes sociais, o app “Calm” chamou atenção de muitos usuários por trazer Cauã Reymond como guru de relaxamento, mas o efeito foi bem diferente do esperado…

meu deus a voz do cauã reymond nesse aplicativo de meditação guiada é acalmando a mente e incendiando o priquito pic.twitter.com/WD92NarExP — 𝟿𝟷𝟷 🚨 | adrielly fatal (@germanottinha_) September 18, 2020

MEU DEUS QUEM VAI CONSEGUIR DORMIR?????? pic.twitter.com/0P93Ifd8d4 — laisla bonita (@nervososupremo) September 19, 2020

No Twitter, várias pessoas se mostraram animadinhas com a possibilidade de ouvir Cauã falando, bem sexy, em seus ouvidinhos durante a noite.

"AQUI É O CAUÃ REYMOND E EU QUERO CONVIDAR VOCÊ A DORMIR CMG" 🤤🤤🗣️🗣️ https://t.co/0D1kYE5Xdl — 𝓛𝓸𝓻𝓮𝓷𝓪 🌙 (@chezenna) September 19, 2020

Aqui é o Cauã Reymond e eu quero convidar você a dormir comigo…

diz a mensagem do ator, na propaganda do aplicativo

E dá para negar um pedido desses?!

Agora só não dá para prometer que alguém vai conseguir realmente DORMIR embalado pela voz envolvente de Cauã…