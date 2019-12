Apple Watch: função de eletrocardiograma chega em breve ao Brasil

A função do Apple Watch a partir da Series 4 de realizar um eletrocardiograma (ECG) do usuário não está oficialmente disponível no Brasil, mas essa situação pode mudar em breve. Segundo o site MacMagazine, a empresa está iniciando os trâmites legais para liberar o recurso no país.PUBLICIDADE

A fabricante teria realizado no início de novembro uma primeira reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é o órgão responsável por liberar o recurso no aparelho. Entretanto, os requisitos para essa aprovação são vários e envolves “uma série de autorizações estaduais e/ou municipais” que antecedem o “OK” nacional — ou seja, a burocracia é pesada e pode atrasar o processo.

Após a Apple juntar toda a documentação, leva ainda até 60 dias para a regularização do pedido. A previsão, de acordo com a página, é que o ECG esteja disponível no Apple Watch Series 4 e Series 5 em algum momento a partir do primeiro semestre de 2020. Vale lembrar que já há casos ao redor do mundo de usuários que foram salvos pelo relógio inteligente e seus recursos de monitoramento cardíaco ou de quedas.

Enquanto isso…

Relatos indicam que há uma forma parcial de burlar esse atraso: usuários brasileiros conseguem realizar o ECG a partir do Apple Watch se compraram o aparelho no exterior, parearam ele com um iPhone e usaram a função ao menos uma vez antes de voltar para território nacional.