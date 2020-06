Aproveitando período sem jogos, Paysandu reforma gramado e sistema de drenagem da Curuzu

Cerca de 30 placas de grama são trocadas. Outros setores do estádio também recebem serviços de pintura, manutenção e revitalização projetando a retomada das atividades

O Paysandu detalhou, nesta sexta-feira (5), ações de reforma e manutenção que têm sido realizadas no Estádio da Curuzu. O período sem jogos ou trabalhos físicos na casa bicolor oportunizou uma operação profunda de recuperação do gramado e seu sistema de drenagem, mas outros setores da praça esportiva também estão sendo revitalizados visando a retomada das atividades.

– Nós temos uma escassez de local para trabalhar, ainda mais nos períodos de chuva, por isso a Curuzu acaba sendo o nosso local de treino e de jogo. Graças ao Seedorf [Valdecir Alves Júnior, gerente de estádio] e sua equipe, estamos vendo que as coisas estão acontecendo da melhor forma possível, com muito empenho por parte deles. A gente não vê a hora de estar voltando e colhendo os frutos do empenho de todos – ressaltou o gerente de futebol, Eder Delarice, ao site do clube.

Após praticamente três meses de desuso para exercícios físicos, os últimos dias estão sendo de trabalho intenso de funcionários no campo de jogo, que se revezam para realizar diversos serviços de manutenção com supervisão do gerente da Curuzu. O sistema de drenagem, sobrecarregado na última partida do clube, recebeu atenção especial.

– Mesmo durante a pandemia, o trabalho continuou sem parar através do empenho dos nossos funcionários, que contaram ainda com o auxílio de uma empresa terceirizada. No gramado, iniciamos os serviços com a retirada de pragas e simultaneamente criamos novos drenos nas muretas do alambrado, para ajudar na vazão da água, e também furos em pontos estratégicos do gramado, técnica conhecida como aeração do solo, que consiste em facilitar a entrada de oxigênio no solo, desta forma auxiliando na respiração das plantas, dos microrganismos e a decomposição do material orgânico – detalhou Valdecir.

Ainda segundo o gerente de estádio, o clube também aproveitou essa pausa nos jogos e treinamentos e efetuou a troca de cerca de 30 placas de grama.

– É justamente por termos esse tempo hábil para a completa fixação das novas partes. Demos continuidade no nosso corte horizontal e agora, com a diminuição das chuvas, adubamos – completou.

Áreas internas do estádio também estão sendo revitalizadas — Foto: Jorge Luiz/Paysandu

Fora os serviços na área de jogo, partes internas da Curuzu receberam nova pintura e serviços de manutenção.

– Sem esquecer, claro, da continuidade das manutenções diárias do estádio como um todo. A nossa equipe diariamente se empenha para preservar organização e beleza, através de limpeza e pintura de salas, corredores, banheiros, arquibancadas, áreas internas e externas de modo geral, que acabam sofrendo alterações com uso ou desuso mesmo, pois condições climáticas também interferem. Faça chuva ou faça sol, a nossa casa precisa de cuidados diários – detalhou Valdecir Júnior.

De acordo com o Paysandu, todos os funcionários do clube seguem as recomendações das autoridades de saúde, com uso de álcool em gel e máscaras. Recentemente, o estádio também passou por um processo de sanitização e dedetização em todas as suas dependências.

—