Arbitragem para o primeiro clássico Re-Pa será definida hoje

Na tarde desta sexta-feira, 28, na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF), haverá a definição da arbitragem para o primeiro clássico Re-Pa que decide o Parazão 2020. Por pedido, e após um acordo, dos clubes, o trio de arbitragem das duas partidas serão FIFA. Porém, a FPF aceitou cobrir as despesas apenas neste primeiro jogo, programado para o próximo dia 2 de setembro.

Os custos para ter um trio FIFA giram em torno de R$ 20 mil (com as passagens aéreas e a hospedagem dos árbitros), o que gerou uma série de reuniões entre os clubes com a Federação. A ideia da diretoria da entidade era que fossem usados árbitros locais por conta dos valores. Mas Remo e Paysandu se comprometeram a arcar com parte das despesas do segundo jogo.

Dessa forma, a FPF garantiu o pagamento integral dos profissionais para os primeiros 90 minutos da decisão. Para o jogo decisivo, ela vai entrar com R$ 7.700, cota que cabe para um árbitro local, e Remo e Paysandu dividem o restante da cota. Este será o terceiro clássico Re-Pa de 2020 e o terceiro com arbitragem FIFA – os dois primeiros foram apitados por Luís Flávio de Oliveira (FIFA/SP) e Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ).