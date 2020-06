Arcon está mobilizada para atuar no retorno do transporte intermunicipal

A Agência de Regulação Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON) está mobilizada para orientar as empresas operadoras do transporte público intermunicipal no retorno das viagens intermunicipais de passageiros no transporte coletivo em todo o Estado do Pará, nesta quinta-feira, 18, conforme decreto 800/2020, do Governo do Estado.

As viagens intermunicipais de passageiros no transporte coletivo retornam com todas as medidas sanitárias recomendadas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A Arcon está pronta para atuar seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o controle da transmissão do Covid-19.

O diretor-geral da Arcon, Eurípedes Reis frisou que “a Arcon está organizada para conferir a volta das atividades do transporte intermunicipal visando à saúde e à segurança dos usuários diante da pandemia que estamos enfrentando”.

Às empresas operadoras do transporte rodoviário continuam sendo exigidas a higienização e a esterilização dos ônibus após cada viagem. Todos os passageiros e funcionários deverão usar máscaras, higienizar as mãos frequentemente e passar pela aferição da temperatura.

“Estamos intensificando a fiscalização neste retorno para garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigindo que as empresas operadoras cumpram as recomendações de higienização. Em caso de descumprimento serão aplicadas as multas e penalidades cabíveis”, esclarece o diretor de fiscalização da Agência, Ivan Bernaldo.

Por Cybele Puget (ARCON)