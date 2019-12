Arcon reforça fiscalização nos portos e terminais para as festas de fim de ano

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) vai intensificar a fiscalização ao transporte hidroviário e rodoviário intermunicipal nos principais terminais e portos do Estado neste fim de ano, no período de 21 a 30 de dezembro. O objetivo do reforço, além de coibir o transporte irregular, é garantir a segurança e preservar os direitos dos usuários que irão viajar para os municípios do interior do Estado durante as festas de Natal e Ano Novo.

O diretor de fiscalização e normatização da Arcon-Pa, Ivan Bernaldo, explica que as equipes estarão distribuídas nos portos e terminais regulados pelo órgão estadual para zelar pela qualidade dos serviços prestados à população paraense nesta época de grande movimentação.

“Durante as abordagens, os fiscais da Arcon-Pa conferem documentação, as condições do veículo, o cumprimento dos horários das viagens, e a gratuidade, com foco na segurança e conforto dos usuários na viagem”, explica Ivan.

Foto: Ascom / Arcon

Além de proteger o condutor e contribuir para a segurança do trânsito de um modo geral, as vistorias são importantes para assegurar que os veículos têm condições de trafegar.

As equipes de fiscalização de transporte rodoviário e hidroviário estarão distribuídas por escalas de serviço. O grupo de fiscais do transporte terrestre atuará no Terminal Rodoviário de Belém, Mosqueiro, Apéu, Castanhal, Santa Maria, Mosqueiro, Santo Antônio do Tauá, Vigia, Xinguara e Redenção. Uma equipe de fiscalização volante também estará percorrerá os demais municípios. Os fiscais do transporte hidroviário estarão de prontidão no Terminal Hidroviário de Belém, porto Henvil (Bernardo Sayão), porto do Arapari, Jarumã e Açaí Biruta, porto de Icoaraci (Terminal da Henvil), Amazonat e Rodofluvial Barcarena, nos portos dos municípios de Breves, Porto de Moz, Altamira, Santarém, Itaituba, Soure e Salvaterra, Barcarena (Porto São Francisco e Terminal Hidroviário Municipal.

Serviço: Os usuários podem contar com o apoio da Ouvidoria da Arcon-Pa que possui salas de atendimento ao usuário no Terminal Rodoviário e Hidroviário de Belém para receber denúncias, sugestões ou tirar dúvidas de forma presencial, ou através dos telefones: 08000911717, e call center: 32421942, 32422455, 32422510, com atendimento no horário de 8h às 16h.