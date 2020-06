Arcon retoma atendimento presencial na próxima segunda-feira (8)

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) retornará os atendimentos presenciais aos usuários a partir da próxima segunda-feira (08), conforme determina o decreto nº 800/ 2020, do Governo do Estado. Serão seguidos todos os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o uso obrigatório de máscaras e distância mínima de 1,50 metro entre as pessoas, com entrada limitada de até 10 pessoas.

Foram realizados ajustes nos horários de atendimento para reforçar a segurança dos usuários e servidores nesta retomada. Portanto, no horário das 9h às 10h, o atendimento será exclusivo para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e demais pessoas do grupo de risco. O atendimento ao público em geral priorizará as demandas já protocoladas por e-mail e acontecerá por ordem de chegada no horário das 10h às 14h.

Os serviços de atendimento ao usuário serão realizados sempre de segunda à sexta, das 9h às 14h. É recomendado que os usuários busquem, preferencialmente, o atendimento por meio eletrônico ou telefônico, como vem sendo realizado desde o início do ciclo da pandemia, no dia 18 de março. “Sugerimos aos usuários que procurem o atendimento presencial somente nos casos de necessidade para evitar a concentração de pessoas neste tempo de enfrentamento da pandemia”, recomenda Eurípedes Reis, diretor-geral da Arcon.

A Arcon disponibiliza aos usuários o e-mail: arcon.pa@arcon.pa.gov.br, o telefone: (91) 3321-9451 ou 33219455, Call Center: 080009117178, (91) 32421942/ 32422455/ 3242-2510.

Por Cybele Puget (ARCON)