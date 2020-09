Arcos de Nazaré receberão ajustes a partir da próxima quinta-feira (17)

As estruturas que enfeitam o trajeto do Círio receberão lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis

Na próxima quinta-feira (17), vai começar o processo de retirada para ajustes dos arcos de Nazaré, que enfeitam o trajeto do Círio, na avenida Nazaré, próximo à Praça Santuário, em Belém. Assim como nos anos anteriores, a retirada servirá para lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis.

Atualmente, são somente dois arcos, localizados na avenida Nazaré, entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de Março. Os painéis no centro dos arcos segue o layout do cartaz oficial do Círio de cada ano. Durante o período do Círio, as estruturas recebem essa renovação e chamam mais atenção de quem passa pelo principal corredor da grande procissão.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, a desmontagem seguirá até sexta-feira (18) e os ajustes serão feitos no período de 21 a 29 de setembro. A montagem da estrutura e colocação da nova plotagem estão agendadas para o período de 1 a 3 de outubro. A partir desta última data, os arcos devem estar prontos e em funcionamento.