Arraial do Pavulagem abre inscrições para ensaios virtuais nesta quinta-feira (4)

A partir desta quinta-feira (4), os interessados em participar dos ensaios virtuais do Arraial do Pavulagem podem se inscrever nas atividades. A iniciativa integra o “Arraial do Futuro”, uma extensa programação online promovida pelo Instituto Arraial do Pavulagem, que tem início no dia 20 de junho.

No Instagram e no Facebook será disponibilizado um link de inscrição para os “Ensaios Virtuais” nas mesmas linguagens que eram realizadas as oficinas para cortejo junino: Canto, Dança, Percussão e Artes Circenses.

Os ensaios são voltados para quem já participou de alguma das oficinas em edições anteriores. As vagas são limitadas.

As demais informações de como ocorrerão os ensaios serão dadas diretamente aos participantes, dentro de uma comunidade online, criada especialmente para a atividade. Os encontros virtuais darão origem a uma surpresa ao público que sente saudade do Arraial do Pavulagem.