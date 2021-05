Arthur revela ameaças de morte após fim do ‘BBB 21’: ‘Desanimado com tudo isso’

O participante do Big Brother Brasil 21, Arthur Picoli, revelou, nas redes sociais, que vem recebendo ameaças de morte mesmo após semanas de sua eliminação. Apesar do fim do reality, alguns fãs mais fanáticos continuam perseguindo os ex-moradores da casa mais vigiada do país.

“Não param de chegar”, contou ele sobre os ataques.

Em post publicado no Twitter, nesse domingo (9), o instrutor de crossfit compartilhou a situação desagradável com seus seguidores: “Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso. Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa.

Além do educador físico, Viih Tube também desabafou sobre os ataques que vem sofrendo após deixar o confinamento. “Não sou uma pessoa ruim”, lamentou a youtuber em vídeos publicados no Instagram.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada, com informações do Notícias da TV