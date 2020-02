Artilheiro em 2020, Dani Alves afasta polêmica sobre sua posição no SPFC

Daniel Alves foi fundamental para o São Paulo conquistar a sua primeira goleada neste ano. Na vitória por 4 a 0 sobre o Oeste, ontem (22), na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, o camisa 10 construiu jogadas, ajudou na marcação e anotou dois gols. Tal desempenho ratifica a grande fase do astro, que pela primeira vez na carreira balançou as redes dos adversários quatro vezes em apenas sete confrontos. Ao se isolar na artilharia do Tricolor, ele também afastou qualquer polêmica sobre a sua posição no time: se atua na lateral direita ou no meio. O rendimento agora parece inquestionável como meio-campista.

“Vocês não estão no convívio, então a maioria das coisas vocês não sabem. O Daniel tem o currículo que tem e podia ter um comportamento muito diferente. Ele continua com o desejo de ganhar, tem uma consciência coletiva ímpar e gosta de fazer com que os outros joguem bem. Ele joga bem e sempre proporciona que o time jogue bem, ele é um ser coletivo e gosta de ser assim”, disse Diniz.

“É o último a sair e o primeiro a chegar no CT. Ele cuida da alimentação, do corpo e sempre diz que só conseguiu tudo o que conseguiu por isso. Ele não é talento puro, ele é esse esforço, é muita coisa. É muito difícil ver o jogador na condição dele fazer tudo isso todos os dias. A presença dele ajuda demais”, completou o treinador.

Melhor temporada?

É possível que Daniel Alves alcance logo o maior número de gols marcados em uma única temporada durante toda a sua carreira. Até agora, o melhor desempenho do lateral direito da seleção brasileira neste sentido foi pelo Sevilla, da Espanha, entre 2005 e 2006, com sete tentos em 61 jogos. Agora, como meia, ele já balançou as redes em quatro oportunidades.

Goleador tricolor

O número de gols de Daniel Alves neste início de temporada também impressiona quando comparados com os do São Paulo no ano passado. Em 2019, Pablo terminou a temporada como o artilheiro com sete tentos, apenas três a mais do que Daniel Alves tem hoje antes de chegar a março.

Estatísticas

Não é só a quantidade de gols do camisa 10 que impressiona nesta temporada. Ele é o jogador com maior número de desarmes do time, com 24. Até o início desta rodada, ele ainda era o dono da melhor marca de passes certos no Campeonato Paulista (eram 466 até o jogo de ontem) e do maior número de cruzamentos (eram 20).

Carnaval

Daniel Alves poderá curtir o Carnaval com tranquilidade. Hoje, na folga do São Paulo, o lateral direito vai ter um bloco com o seu nome na Avenida Faria Lima. Além do lateral, estarão presentes Seu Jorge e DJ Malifoo. O camisa 10 do Tricolor paulista adora música e tem um irmão, Ney Alves, que é cantor. O São Paulo se reapresenta na terça-feira à tarde, no CT da Barra Funda.