As amigas solidárias celebram as aniversariantes do mês

O Repórter do Planalto: Jornalista paraense, da cidade de Abaetetuba, e membro da Academia de Letras e Artes do Planalto e do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Foi Decano dos jornalistas no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. É Pioneiro em Brasília. Ao lado do Presidente JK, ajudou na construção da Capital da República.

Atualmente cobre o dia-a-dia do Distrito Federal para várias emissoras, entre elas as Rádios Mix e Marajoara AM de Belém do Pará. Acompanhando os principais fatos que acontecem nos bastidores do Palácio do Planalto, Ministério, Congresso Nacional e demais órgãos federais sediados em Brasília Luiz Solano canaliza suas reportagens também para a internet.

Acompanhou de perto os governos históricos dos presidentes, João Goulart, Costa e Silva, Medici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, José Sarney, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Bem como, o mais recente Jair Messias Bolsonaro.

Correspondente do Grupo Marajoara de Comunicação em Brasília, Luiz Solano, é também amigo pessoal do Empresario e radialista Carlos Santos e parceiro desde 1982.

Luiz Solano com sua esposa Ilka recebidos pela Ministra Damares Alves

O repórter do Planalto, juntamente com sua esposa Ilka, foram recebidos recentemente pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, na oportunidade tratou de vários assuntos de relevância para o povo do Estado do Pará.

O papel das Forças Armadas

Mesmo não tendo a felicidade de servir nas Forças Armadas, foi assessor de comunicação à convite do seu amigo, jornalista, escritor e bacharel em Ciências Sociais, Subtenente Ruy Telles, presidente da FAMIL-DF.

Apaixonado pelas Forças Armadas se interessou a estudar sobre tudo que dizia respeito às Forças Armadas brasileiras. O interesse também crescia pelo fato de ser morador de uma região sobre a qual o interesse exterior é muito grande, devido à enorme diversidade mineral, vegetal e animal, que a torna alvo da cobiça internacional.

Premiado profissional

Já foi agraciado com mais altas honrarias do Governo do Distrito Federal, destacando-se a medalha do Mérito Buriti, Medalha do Mérito Brasília, Medalha do Mérito Alvorada. Medalha do Mérito Tiradentes, Medalha do Mérito Dom Pedro II, Medalha do Mérito da Política Civil e Medalha da Segurança Pública do DF. É membro da Academia de Letras e Artes do Planalto, do Instituto Histórico e Geográfico do DF, da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), do Sindicato dos Jornalistas no Distrito Federal e da Federação Internacional de Jornalistas.É também cidadão de Brasília, título outorgado pela Câmara Legislativa do DF; Cidadão Honorário de Sergipe, outorgado pela Assembléia Legislativa do Estado; Cidadão de Lagarto e Ricardo do Dantas (SERGIPE); Cidadão de Touros (RIO GRANDE DO NORTE); Cidadão de Baião e Mocajuba (PARÁ), Além de ter recebido outras condecorações nacionais e internacionais.

Fica aqui registrado nosso agradecimento ao trabalho altamente profissional do Repórter do Planalto, Luiz Solano.