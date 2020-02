Às vésperas do carnaval, Heineken anuncia recall de cerveja

A Heineken do Brasil, anunciou nessa sexta-feira (14), uma campanha de recall voluntário devido a problemas identificados em alguns lotes das garrafas long neck 330 ml. Segundo a cervejaria, ao serem abertas, algumas unidades do produto podem soltar lascas de vidro. A empresa informou que a alteração nos recipientes não comprometeu a qualidade do líquido.



“A medida é preventiva e acontece em virtude da identificação de uma alteração nas garrafas, que pode fazer com que, em menos de 0,3% das long necks desses lotes, uma pequena lasca de vidro se desprenda do bocal no momento da abertura, o que poderá ocasionar lesões ou ingestão acidental de lascas de vidro”, diz o comunicado no site da marca.

Um guia explicando ao consumidor como identificar os lotes alterados e explicando como proceder para fazer uma abertura segura também foi disponibizado na página da cervejaria.

“Veja se a sua long neck 330ml possui as letras CH em alto-relevo na parte inferior da garrafa. Se você encontrar essas letras, abra a garrafa com cuidado, girando a tampa, como recomenda a embalagem“, orienta a empresa.



Os consumidores que adquiriram produtos destes lotes comprometidos podem fazer a troca ou pedir o reembolso. Um número de telefone e um email para contato foram disponibilizados no site da marca.

Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou o grupo Heineken para que ajuste a campanha de comunicação lançada pela cervejaria. Para a Coordenação de Consumo Seguro e Saúde da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a campanha da Heineken descumpriu os compromissos firmados com o departamento ligado ao ministério.

A cervejaria Heineken enviou nota oficial sobre a notificação do ministério. Leia na íntegra:

O Grupo HEINEKEN no Brasil esclarece que buscou proativamente as autoridades para informar sobre a alteração identificada em lotes específicos de Heineken® long neck 330ml. A partir da veiculação da campanha, na última sexta-feira (14), a companhia foi notificada sobre a necessidade de ajustes, que estão em andamento e serão concluídos dentro do prazo estabelecido pela autoridade. O Grupo HEINEKEN no Brasil, em linha com seu compromisso de atuar com o máximo de respeito e transparência, reforça que segue à disposição das autoridades.