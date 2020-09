Asfalto cede e caminhão afunda na Batista Campos

Um caminhão afundou na rua dos Caripunas, na manhã desta terça-feira (22), após o asfalto da via ceder. Imagens da situação circulam pelas redes sociais e mostram que parte do veículo ficou completamente presa no asfalto. Parte da carga também chegou a cair na pista.

Caminhão afundou depois de asfaltou ceder, na Caripunas esquina com Padre Eutíquio, na Batista Campos. pic.twitter.com/Xxre9JUIJ2 — Belém Trânsito (@belemtransito) September 22, 2020

A cena foi registrada na esquina da Padre Eutíquio, no bairro da Batista Campos, próximo de vários órgãos públicos, como o Hemocentro do Pará (Hemopa).

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) confirmou o acidente e informou que o trânsito na via está fluindo em uma faixa. Ainda segundo a secretaria, agentes estão no local para orientar os condutores.