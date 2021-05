Assaltado atira em ladrões, mas erra e mata entregador de açaí no Guamá

Marcio Vitor Neves Almeida estava passando no começo da tarde desta quarta-feira, 12, na rua Barão de Mamoré com Paes de Souza, no bairro do Guamá, enquanto trabalhava na entrega de açaí, quando de repente foi atingido com um tiro no pescoço e morreu na hora.

Ele estava acompanhado de uma mulher que ainda não foi identificada. Testemunhas relatam que na hora do tiroteio que matou Márcio, muitas pessoas entraram em pânico e correram para se abrigar em algum canto seguro, mas que, infelizmente, uma bala perdida teria acertado o motoqueiro que perdeu o controle e caiu na pista.

A polícia ainda não confirmou quem são os envolvidos no tiroteio, mas testemunhas afirmam que um homem teria reagido a um assalto e acabou errando o disparo que vitimou o inocente. Ainda segundo essas testemunhas, a esposa do entregador teria dito que era sua última entrega.

A região onde aconteceu, bem atrás do cemitério Santa Isabel, costuma ser palco de muita violência e desperta medo em quem por lá passa.

A Polícia Militar esteve no local mas até o momento ninguém foi preso.