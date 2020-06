Assaltante de banco foragido é preso com uma grande quantidade de drogas em Capanema

A operação em conjunto das Polícias Civil e Militar, levou meses de monitoramento e acompanhamento do suspeito, que chegou no início do ano, no município de Capanema.

Alan Grorgio Matos Andrade, conhecido como “Gordo”, é foragido do sistema penal e estava a mando de uma facção na cidade, em uma casa alugada. Ele veio de Castanhal e comercializava entorpecentes no município.

Com prisão preventiva decretada e respondendo diversos processos, Alan, foi preso com 1,5 kilos de Pasta base de Cocaína, e todo material para preparação do entorpecente.

Dr acordo com informações da Polícia Civil, eles tiveram apoio de policiais militares.

A prisão aconteceu na manhã de ontem. O delegado Rodrigo Paggi, diretor da Seccional do Jaderlândia de Castanhal, informou que primeiro foi presa uma mulher, identificada como Zeliane Trindade Silva, que teria sido no dia 24 de abril deste ano, em Castanhal, em uma residência, no bairro Santa Lídia.

Com a acusada foi encontrado um vasto material de entorpecentes, tais como: pedras de óxi, cocaína em pedra, bem como ainda foram apreendidas armas de fogo e munições.

A prisão da suspeita trouxe informações, para chegar no fornecedor de toda droga apreendida, já que Zeliane atuava como “gerente” no local e, de alguns documentos encontrados com ela.

A partir daí as investigações passaram a focar um dos homens envolvidos em diversos crimes no estado, bem como roubos a carros forte, roubo a bancos.



O acusado foi localizado em uma residência alugada por ele, no endereço na Alameda Recife, na cidade de Capanema. Alan Grorgio, estava com prisão deferida pelo juiz titular da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Monitorado por agentes da inteligência, que ja sabiam, que o suspeito saia cedo de Capanema com destino a Castanhal. Foi quando os policiais conseguiram abordar o veículo do acusado na altura do KM 21, da rodovia BR-316, próximo ao posto de fiscalização da Sefa, em Castanhal, e prender Alan Geórgia, que confessou ser o dono da droga, apreendida com Zeliane Trindade.

A partir daí, ele indicou o local, que servia de depósito para guardar a droga, na Alameda Projeta I, área do bairro Imperador, em Castanhal. No local foram encontradas 14 embalagens de pasta base de cocaína, com cerca de 1,750 kg; mais R$ 700 em dinheiro, além de 6 kg de barrilha e vários apetrechos para embalagem e preparo de entorpecentes, além de: solução de bateria, fitas adesivas, sacos plásticos e papel toalha.

Foragido do sistema penal desde outubro do ano passado. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi direto custodiado para o Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST).