Caso aconteceu na manhã deste sábado (06)

Um assalto foi registrado na manhã deste sábado (06) na avenida Generalíssimo, próximo a rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista de um caminhão de entrega de farinha foi abordado por um assaltante. Durante a abordagem, a vítima ainda foi baleada duas vezes no braço. Os assaltantes fugiram em seguida.