Policial militar ainda está foragido, mas outros três envolvidos foram presos logo após o crime

Um guarda municipal foi preso em flagrante e um policial militar está foragido depois de terem sido acusados de participação no assassinato do vendedor de açaí Ednilson do Rego Pacheco, de 46 anos, morto com um tiro na cabeça na tarde desta quinta-feira, 1°, na travessa Bom Jesus, no bairro da Campina, em Icoaraci, distrito de Belém. Outros dois homens também foram presos em flagrante pelo crime.

Assalto termina com morte em Icoaraci; PM e guarda municipal estão envolvidos. pic.twitter.com/eDhdCyOldI — oliberal.com vídeos (@oliberalvideos) April 2, 2021

Segundo informações de policiais do 10° do Batalhão (10°BPM), que atenderam a ocorrência, o crime ocorreu por volta de 16h. Testemunhas relataram que o vendedor de açaí teria reagido a um assalto e por isso foi baleado e morto. Ainda de acordo com os relatos, quatro homens chegaram ao local em um veículo preto, modelo HB20, e anunciaram o assalto.

O vendedor teria confrontado os criminosos e acabou por levar um tiro na cabeça. Os criminosos levaram o aparelho celular de Ednilson e de uma das funcionárias dele. Em seguida, o quarteto fugiu.

Moradores do entorno disseram que Ednilson era conhecido na área e tinha diversos pontos de venda de açaí. Eles acreditam que, o fato da vítima andar com diversos acessórios de ouro, que chamavam a atenção, pode ter atraído o interesse dos assaltantes.

Após o crime, a polícia foi acionada e, durante as buscas pelos suspeitos, conseguiu localizar um veículo com as mesmas características informadas pelas testemunhas. No carro estavam o guarda municipal Antenor Chagas da Cunha, o cabo da PM Diego Dias de Souza e dois homens identificados como Charles Alcides Vaz de Mendonça e Antônio Ferreira Pantoja. O PM conseguiu escapar e continua foragido e os outros três suspeitos foram presos. O veículo utilizado no crime também foi apreendido.

No interior do carro foram encontradas ainda três armas de fogo, dezenas de munições, dois carregadores, duas capas de colete balístico, uma algema, uma lanterna, um protetor balístico e equipamentos. Todo o material foi levado para a Seccional Urbana de Icoaraci, onde o caso foi registrado, e posteriormente encaminhado para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.