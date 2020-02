Atacante fala sobre continuidade do Remo na temporada e dispara: ‘Tem que mudar bastante’

Giovane Gomez abordou a chegada do técnico Mazola ao Baenão

O Remo vive um período de incertezas na temporada. As críticas às más atuações já rodeavam o Baenão mesmo antes da derrota no Re-Pa e a goleada de 5 a 1 na Copa do Brasil, contra o Brusque-SC, foi o ponto final na ligação do Leão com o técnico Rafael Jaques.

A contratação do técnico Mazola foi o passo seguinte no processo de mudanças no time. Mas, de acordo com o atacante Giovane Gomez, se o Remo quiser ter sucesso na continuidade da temporada, precisa corrigir muito mais.

“Vamos recomeçar tudo de novo, mas já estamos com ritmo de jogo. Estamos em um campeonato e sábado vamos iniciar outro campeonato, que são as partidas de volta [no Parazão]. É um recomeço, tem que mudar bastante coisa no grupo. [O que precisa mudar?] vai depender do que o Mazola vai falar”, disparou o jogador.

MAZOLA

Titular em apenas dois dos sete jogos do Leão na temporada, a troca no banco de reservas também pode favorecer Giovane Gomez, atualmente reserva no ataque. O atacante, que antes de chegar ao clube fez a carreira no futebol gaúcho, revelou que nunca trabalhou com o novo comandante azulino. Ainda assim, Giovane analisou a contratação de Mazola.

“Nunca trabalhei com ele, mas já ouvi falar muito. Acredito que com certeza vai vir ajudar o grupo e o Remo, que foi o que ele disse. Muda bastante, muda o treinador muda a forma tática de jogar. É alguém que tem bastante experiência neste ramo e vai ajudar bastante”.

CABEÇA QUENTE

O jogador confessou que a eliminação na Copa do Brasil de forma humilhante esquentou os ânimos. Por isso, de acordo com Giovane, o time escolheu se esquivar do contato com a impressa e torcida logo após a derrota.

“A opção do grupo e da diretoria de sair pelos fundos, como se fala, é porque o clima não estava bom. Todo mundo estava de cabeça quente e não seria bom conversar com ninguém. Cada um vai para sua casa, pensa melhor, para que esta semana, de cabeça boa, a gente possa falar melhor”, concluiu.

Agora o Remo pensa no adversário de domingo (1°), o Carajás, às 10h, na estreia oficial do time no Baenão neste ano. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.