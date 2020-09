Atacante Fred, do Fluminense, testa positivo para Covid-19

O centroavante Fred, do Fluminense, foi submetido a um teste de Covid-19 e deu positivo. O clube revelou o resultado nesta sexta-feira (10). O atacante já estava afastado do restante do grupo porque a esposa dele havia sido diagnosticada no fim de semana com a doença.

O primeiro teste que ele fez deu negativo, mas depois o jogador refez o exame junto com todo o elenco. Apenas Fred testou positivo.

Com isso, ele não participará do jogo contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo vale para a décima rodada do Campeonato Brasileiro.