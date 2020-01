Atacante Uilliam Barros, fala sobre estréia no Paysandu

Depois de desembarcar em Belém no início da tarde da última quarta-feira (22), o sétimo jogador contratado pelo Paysandu Sport Club já vai participar do segundo período de atividades do dia de hoje. Atleta que atua como centroavante e também pelos lados do campo, Ulliam Barros, de 25 anos, assinou com o Papão até o fim da Série C 2020.

Baiano da cidade de Bonito, Uilliam Pereira Barros irá defender seu sexto clube como profissional. Antes de vir para o Estádio da Curuzu, o atacante estava no Operário-PR, equipe pela qual disputou a segunda divisão nacional no ano passado. Nas últimas três temporadas, foi titular em 65 dos 108 jogos que disputou, com 27 gols marcados e três assistências. Jogou 6.595 minutos.

Na carreira, o novo bicolor tem média de dois dribles, dois chutes, dois desarmes e 25 passes por jogo. Coleciona os títulos de campeão cearense, campeão piauiense e campeão da Copa do Nordeste. Também possui um acesso para a Série B do Brasileiro em seu currículo vitorioso. Já foi artilheiro do Campeonato Maranhense e esteve na seleção dos melhores da Copa do Nordeste de 2018.

A comissão técnica aguarda a publicação do nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder utilizar o jogador.

FICHA TÉCNICA

Nome: Uilliam Barros Pereira

Nascimento: 11/10/1994 (25 anos)

Naturalidade: Bonito (BA)

Altura: 1,82 m

Peso: 79 kg

Posição: atacante

Clubes: Fortaleza-CE, Altos-PI, Sampaio Corrêa-MA, Ferroviária-SP e Operário-PR

Texto: Jorge Luís Totti