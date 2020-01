Ataque americano em Bagdá mata general do Irã

Um ataque no caminho para um aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, na madrugada desta sexta-feira (3), matou um dos principais generais do Irã e o líder de uma milícia local pró-Teerã, de acordo com informações divulgadas na TV iraquiana.

A própria milícia confirmou as mortes para a agência de notícias internacionais Reuters.

O general Qassim Suleimani liderava há mais de 20 anos a força Quds, braço de elite da Guarda Revolucionária do Irã responsável por conduzir operações militares secretas no exterior.

Segundo a imprensa internacional, o general iraniano tinha participado de encontros com líderes de milícias iraquianas no aeroporto. OTeerã tem aumentado sua influência no vizinho nos últimos anos.

Também morreram Abu Mahdi al-Muhandis, chefe da milícia iraquiana Forças de Mobilização Popular (que tem apoio do Irã), e o porta-voz de grupo, Mohammed Ridha Jabri, além de ao menos outras duas pessoas ainda não identificadas. Outras pessoas também ficaram feridas na ação.

O comboio onde eles estavam foi atingido por mísseis, de acordo com o jornal The New York Times. Os Estados Unidos assumiram a autoria da ação. Segundo a agência de notícias Reuters afirmou que fontes anônimas confirmaram que o ataque tinha como alvo líderes iranianos que estavam no Iraque.

A ação deve aumentar a tensão na região, que nos últimos dias viveu uma série de conflitos indiretos entre Teerã e Washington.

No último dia 24, um funcionário terceirizado do Exército americano foi morto após um ataque contra uma base americana próxima a Kirkuk.

Washington culpou as milícias apoiadas pelo Irã pela ação e no último domingo realizou um ataque aéreo em áreas controladas por essas facções no Iraque e na vizinha Síria.

A ação gerou revolta contra o país no Iraque e levou manifestantes e milícias a atacarem a embaixada dos EUA em Bagdá na última terça-feira. O cerco terminou no dia seguinte.

Em uma rede social, o presidente Donald Trump acusou o Irã de orquestrar a invasão e disse que o país seria responsabilizado.

– O Irã matou um segurança privado [terceirizado] americano e feriu outras pessoas. Respondemos com vigor e sempre iremos responder – disse ele, em referência à ação do último domingo.

– Agora, o Irã está orquestrando um ataque contra a embaixada dos EUA no Iraque. Eles serão responsabilizados. Esperamos que o Iraque use suas forças de segurança para proteger a embaixada – acrescentou Trump na ocasião.

Na quinta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, tinha afirmado que o país esperava que as milícias pro-Teerã iriam realizar novos ataques contra alvos americanos no Iraque e que Washington tinha direito de realizar ações preventivas para impedir que isto ocorresse.