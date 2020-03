Atendimento para serviços oferecidos pela Semob se altera a partir desta segunda, 23

Em virtude do fechamento dos shoppings centers em Belém, o serviço de liberação de veículos guinchados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foi transferido para a sede do órgão, no segundo piso do shopping It Center, localizado na avenida Senador Lemos, e ocorrerá no horário de 10h às 13h, respeitando o limite de até cinco pessoas por vez.

Recursos de multas estão com vencimentos interrompidos a contar do dia 19 passado, por determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Estão ainda interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos para a apresentação dos seguintes recursos: defesa de autuação, recursos de multas e indicação de real condutor. Sendo assim, que tem prazo a vencer a partir da última quinta-feira poderá recorrer quando os serviços forem normalizados.

Informações sobre o atendimento ao público dos demais setores da Semob serão garantidas pelos canais de comunicação do órgão: o número 98429-0855, o e-mail contato.semob@belem.pa.gov.br e o Twitter @SeMOB_Bel. O agendamento de perícia para o Passe Fácil Especial que, até então, era realizado no posto da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário da Semob (Coau), localizado na avenida Governador José Malcher, 2480, ocorrerá exclusivamente via telefone, pelo número 98421-5014, de 9h às 12h. E os formulários para a emissão das credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência ou idosos estão disponíveis no site www.belem.pa.gov.br/semob e qualquer pessoa pode entregá-los no posto do Coau, entre 10h e 12h, desde que o documento esteja devidamente assinado pelo beneficiário.

Transporte público

Os ônibus articulados do BRT funcionarão somente em horários de maior circulação de passageiros, sendo eles de 6h às 9h e de 17h às 20h.

Ônibus troncais foram divididos em três grupos: 1 – saindo dos bairros da Brasília (Outeiro), Paracuri I e II (Icoaraci), com destino a São Brás, operando fora da canaleta; 2 – saindo dos bairros da Brasília (Outeiro), Paracuri I e II (Icoaraci), com destino ao Centro, operando fora da canaleta; e 3 – saindo do terminal Maracacuera operando dentro da canaleta com integrações.

A frota do sistema de transporte coletivo está sendo higienizada no início de cada viagem. Estas medidas foram adotadas para prevenir a proliferação do novo coronavírus no município.

Qualquer nova mudança no funcionamento da Semob será informada previamente.