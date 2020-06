Atendimento presencial para o “Minha Casa, Minha Vida” será retomado na segunda-feira em Belém

Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) distribuirá apenas 50 senhas por dia. Uso de máscaras será obrigatório.

A Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) informou que o atendimento presencial no órgão voltará a partir da próxima segunda-feira (15) no horário das 8h às 14h.

Neste primeiro momento, a secretaria informa que os atendimentos serão apenas para quem deseja fazer atualização ou inscrição no programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Serão distribuídas 50 senhas por dia na entrada do prédio, localizado na avenida Pedro Miranda, 2494, com prioridade para idosos e pessoas com deficiência.

Só será permitida a entrada de pessoas utilizando máscaras.