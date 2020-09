Atividade comercial cresce 5,2% em julho, diz Serasa Experian

O comércio teve em julho o terceiro mês seguido de aumento das atividades. De acordo com o indicador da Serasa Experian, houve crescimento de 5,2% em comparação com o mês anterior. Já em comparação com o mesmo mês do ano passado, o número ainda é negativo – a atividade comercial foi 17,5% menor. Para a instituição, apesar do aumento mensal ter sido pequeno, o valor demonstra uma melhora gradual na atividade econômica.

A maior expansão em julho foi no setor de Tecidos, Vestuários, Calçados e Acessórios, que teve crescimento de 16%. Os supermercados registraram 4,6% mais vendas e a venda de eletroeletrônicos cresceu 4,4%. Já o comércio de material de construção teve queda de 0,7% em julho. Já os postos de combustíveis registraram queda de 1,6% nas vendas.

Por: Daniel Marques

Fonte: Brasil 61