Atleta do Remo baleado em um assalto com reféns precisa de doações de sangue

Após ser baleado em um assalto com refém na noite da última quinta-feira (10) e m Belém, o atleta de futebol americano do Clube do Remo, Wescley Rocha Chaves o “Tchow” precisa de doações de sangue.

O jogador do Remo Lions foi atingido por quatro tiros e está internado em um hospital particular de Belém. Nas redes sociais o perfil do Remo Lions pede doações de qualquer tipo de sanguíneo, que podem ser feitas no IHEBE, na Travessa Mauriti entre João Paulo II e Almirante Barroso, 3164, no período de 7h30 às 18h.