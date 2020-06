Atletas, diretoria, comissão técnica e funcionários do Paysandu farão testes de Covid-19

Na próxima quinta-feira (18), véspera da reapresentação do elenco para o início dos treinos na Curuzu, o Porto Dias Saúde fará testes de Covid-19 em 25 pessoas, entre atletas, integrantes da comissão técnica, da diretoria e colaboradores do Paysandu Sport Club que trabalham direta ou indiretamente com o futebol profissional. Os resultados dos exames de sorologia (IGM e IGG), que vão ser realizados no hospital do Sistema Porto Dias, sairão no mesmo dia.

“Na sexta-feira, todos aqueles que estiverem aptos irão para a Curuzu de manhã. Logo na chegada ao estádio, eles vão passar por uma triagem em uma cabine de higienização instalada no estacionamento. Em seguida, responderão a um inquérito epidemiológico e farão aferição de temperatura e avaliação da saturação por oximetria de dedo”, explicou o médico Edilson Andrade. “O Porto Dias Saúde está sendo fundamental nesse processo, porque eles estão nos dando todo o suporte de testes, materiais e vão estar por trás de toda a segurança de atletas, comissão e colaboradores do clube”, completou.

Os demais jogadores, integrantes da comissão técnica e colaboradores que não forem examinados no dia 18 serão avaliados no dia 25 deste mês.

Inicialmente, os jogadores vão treinar em grupos separados, com horários alternados, formados por seis ou oito atletas, para manter o distanciamento como forma de prevenção. “Antes de passarmos para a outra fase, com todo mundo treinando junto, nós vamos fazer uma nova testagem com atletas, comissão e todos os envolvidos no futebol, para termos mais segurança na evolução do nosso trabalho, mas ainda não temos essa data definida. Vamos aguardar o andamento do trabalho e da doença no Estado para estudarmos o melhor dia”, detalhou Edilson Andrade.

Já há nos corredores da Curuzu vários pontos com álcool em gel instalados para uso diário de quem frequenta o estádio. Todas as medidas de segurança estão detalhadas no protocolo de proteção contra o novo coronavírus elaborado pelo Paysandu Sport Club.