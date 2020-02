Atlético de Madrid vence de virada e sobe para terceiro com derrota do Getafe

Medalhista olímpica, maior artilheira das Copas, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Embaixadora da ONU e, agora, tema de samba-enredo de carnaval. Marta, a Rainha do Futebol, foi homenageada na madrugada deste domingo (23) pela Inocentes de Belford Roxo na Marquês de Sapucaí. A escola, que disputa o acesso para a Série Especial do Rio de Janeiro, veio para a avenida com o enredo “Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim”. O nome evoca a declaração da atleta após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do ano passado.

“Marta é simples, ela é do povo. Ela saiu de Dois Riachos, chegou ao Rio com sonhos e os conquistou”. A frase dita pelo carnavalesco Jorge Caribé explica o motivo da atacante ser o destaque desse ano da escola. Mais do que o talento com os pés, a Belford Roxo valorizou a trajetória de vida da jogadora. O objetivo foi utilizá-la como referência para todas as mulheres que saem em busca de suas próprias metas. O enredo exalta a imagem da guerreira dos dias atuais. Aos 34 anos, a camisa 10 da Seleção Brasileira comemorou a oportunidade de contar sua história.

– Muita garra para representar nosso país da melhor maneira possível. Fico muito honrada de poder participar de tudo isso, para que cada vez mais a gente possa inspirar mulheres, homens, crianças – disse Marta

Com cerca de dois mil componentes, a Inocentes de Belford Roxo abriu o desfile com o “Nordeste Minha Paixão”. Através das fantasias e das coreografias, a comissão de frente retratou o sonho da atacante se tornando realidade. O carro abre-alas foi um tributo ao estado de Alagoas, cidade natal da jogadora, e representou o pontapé inicial de sua carreira. O desfile também passou pela cultura nordestina, pelas conquistas durante sua trajetória profissional e por sua batalha à igualdade de gênero.

Imobilizando a Sapucaí, Marta fez questão de agradecer do início ao fim da apresentação. A atacante entrou na última ala da escola de samba que trouxe uma grande chuteira dourada evidenciando suas seis Bolas de Ouro e o título de Embaixadora da ONU. Além dela, o carro contou com a presença de sua mãe, Dona Tereza, de seus familiares e amigos. A técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, e a auxiliar técnica Bia Vaz também marcaram presença no desfile. A Inocentes ainda contou com a ajuda de quinze jogadoras de futebol do América Futebol Clube e, pela primeira vez, com intérpretes de libra à frente da bateria.

MARTA DO BRASIL – CHORAR NO COMEÇO PARA SORRIR NO FIM

Autor(es) do Samba-Enredo: Cláudio Russo / André Diniz/ Altamiro

Letra do Samba-Enredo

Rainha sim

No talento, na luta e na vocação

Há tantas mulheres por aí assim

Crias da favela, filhas do sertão

E lá vem a menina Driblando a seca, em meio a poeira

Ganhando o mundo

Vencendo a sina

Lembrando de tudo para ser verdadeira

Em Dois Riachos ficou a saudade

À beira do rio se aventurou

Fintou a tristeza com habilidade

Com ar de nobre de cara pro gol

Da neve o lume da estrela

À dignidade de uma heroína

O maior exemplo de dona Tereza

Traduz sentimento em cada retina

Empoderamento, coisa de alma feminina

Eu sei que o preconceito vem de todo lado

Aquelas que usam batom no gramado

Carregam a pátria além da chuteira

Também sei

Que a sua luta é a nossa bandeira

Em cada segundo

A força que tem a mulher brasileira

É a Marta, é a deusa

A defesa aos seus pés

É bola de ouro, é gente da gente

O brilho inocente da camisa 10