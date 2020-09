Atlético-MG completa seis meses “longe” do torcedor: prejuízos de R$ 537 mil na bilheteria

Na noite do último domingo, diante do Coritiba, o Atlético-MG completou 14 jogos sob o comando do técnico argentino Jorge Sampaoli. O treinador pediu e ganhou reforços, reformulou a equipe, mas segue sem poder ter a torcida ao seu lado. Há exatos seis meses, o Atlético fazia a última partida com a presença de público.

Foi em 7 de março, na vitória com gol no fim diante do Cruzeiro (2 a 1), pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, que o torcedor atleticano foi ao estádio antes da instauração da pandemia no Brasil e, com isso, da paralisação do futebol. Ainda houve mais um jogo antes do congelamento das datas, mas o Galo venceu o Villa Nova uma semana depois, com o Alçapão do Bonfim sem torcida.

A bola voltou a rolar e julho, mas os portões das arenas seguem fechados, sem previsão de reabertura.

Desde então, restou ao torcedor alvinegro apenas conseguir visitar as obras da Arena MRV (subindo na caçamba de um caminhão), futuro projeto de estádio próprio do Galo, que recebeu o alvará que libera a etapa de edificação. Tirando o canteiro de obras, a participação da torcida ficou limitada às redes sociais, à manifestação nas janelas de casa (como no aniversário do clube em março), e no crescimento do programa de sócio-torcedor.

Durante a pandemia, o presidente Sérgio Sette Câmara criou a campanha “Manto da Massa”, na qual o clube fabricaria uma nova camisa, em edição especial, desenhada por torcedor ganhador do concurso. Foi sucesso absoluto. O Galo arrecadou R$ 20 milhões com a venda de 100 mil unidades. As peças devem chegar para a torcida ainda neste mês.

A campanha trazia descontos para os sócios, o que ocasionou o crescimento do número de adesões ao “Galo na Veia”. Antes, eram 23 mil assinaturas adimplentes, e agora a meta é chegar aos 45 mil. A arrecadação do “Manto da Massa” foi um verdadeiro alento. Com fontes de receitas esvaziadas, os R$ 20 milhões trouxeram alívio.

Uma das impossibilidades dos cofres do Atlético foi o dinheiro de bilheteria. O Galo já fez seis jogos como mandante na pós-pandemia, e arca com os custos dos jogos no Mineirão. Até o momento, são quase R$ 540 mil de prejuízos.

Ou seja, além de não levar um centavo para o bolso na venda de ingressos, o clube mineiro (assim como seus rivais) paga para jogar, e paga até mais caro por atuar no Mineirão do que se fosse mandante no Independência. A contrapartida é a comodidade que um estádio de grande porte fornece ao clube, até mesmo em termos de segurança sanitária contra a Covid-19.

Sette Câmara já externou a previsão que o Atlético ficará sem ter R$ 16 milhões nos cofres pelas arquibancadas de seus jogos terem apenas torcedores de papel. O Galo vende pacote de ingressos para o torcedor poder ir ao Mineirão, representado por um boneco. Houve arrecadação de R$ 92 mil na venda dos três primeiros jogos em casa do clube, na retomada das partidas. Ainda muito pouco para tapar o buraco criado pelo coronavírus.

O jeito é acompanhar o Atlético de longe, pela TV, e o contato de Sampaoli com a torcida alvinegra ser unicamente, até o momento, aquele jogo contra o Cruzeiro (com renda líquida de R$ 219 mil ao Galo) no qual o argentino ficou em um dos camarotes do Mineirão, anotando sem parar em um caderninho, e já traçando as mudanças que mudaram radicalmente o time e as pretensões para 2020, em campo.

Receitas líquidas do Atlético-MG (Mineirão):