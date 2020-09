Atlético Paraense começa a definir os detalhes visando sua participação na Segundinha

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou o regulamento e a tabela de jogos da Segundinha do Parazão, que será realizada do dia 31 de outubro até o dia 09 de dezembro, tendo a participação de 20 clubes brigando por duas vagas na elite do futebol paraense para a temporada de 2021. O Clube Atlético Paraense (CAP) será um dos representantes da cidade de Parauapebas, sudeste do estado, onde já começa a traçar planejamento para a acirrada competição.

“Nós estamos programando a apresentação do time, já definindo os detalhes, definindo o treinador e a comissão técnica. Entendemos que a competição logo acontece no dia 1° de novembro para o CAP e precisamos de pelo menos um mês para essas atividades para que a gente consiga fazer uma preparação visando uma boa participação nesta edição da Segundinha do Parazão”, afirmou Rafael Lopes, presidente do Clube Atlético Paraense.

A equipe do CAP, o chamado Tricolor do Norte, caiu no Grupo A1 da competição estadual, ao lado do tradicional e já rival Parauapebas Futebol Clube, também do município; o Gavião Kyikatejê, da cidade de Bom Jesus do Tocantins; o Cametá, o chamado Marapá, que já possuiu um título da elite do Parazão; e o Izabelense, o Frangão da Estrada, time de tradição que não disputa a 1ª divisão desde 1993.

“Em relação ao nosso grupo, é uma chave com times de tradição. Acredito que o Clube Atlético Paraense seja o time mais novo nessa competição, mas a gente entende, também, que pra quem quer subir, para quem quer chegar numa primeira divisão, a gente não pode está escolhendo, de fato, adversários. Então eu tenho certeza que nós vamos estar preparados e a gente vai em busca do nosso acesso, em busca da nossa classificação, eu tenho certeza”, disse Rafael Lopes.

Na tabela divulgada pela FPF, o CAP tem estreia marcada para o dia 1° de novembro diante do Cametá, no Estádio Rosenão, em Parauapebas. No dia (4), pela 2ª rodada, o Atlético encara o Gavião Kyikatejê, partida que deverá ser disputada no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Pela 3ª rodada, o CAP volta para casa e encara o Izabelense, no Estádio Rosenão, no dia (8). A equipe do Tricolor do Norte folga na 4ª rodada e voltará a campo diante do Parauapebas, no clássico da cidade, no dia (18), no Estádio Rosenão, em partida que será válida pela quinta e última rodada da primeira fase.

Por Fábio Relvas