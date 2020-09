Ato na UFPA pede nomeação de reitor eleito pela comunidade acadêmica

Mandato termina nesta terça, 22, e o governo federal ainda não anunciou a nova gestão. Emmanuel Tourinho venceu consulta universitária por 92,7% dos votos.

Um ato reuniu estudantes, professores, técnicos e entidades representativas no campus de Belém da Universidade Federal do Pará (UFPA) em defesa da nomeação da chapa que encabeça a lista tríplice para a reitoria da instituição. O atual mandato do reitor Emmanuel Tourinho, vencedor da consulta acadêmica, termina nesta terça.

O governo federal ainda não indicou a nova gestão, decisão que deveria ter sido publicada no Diário Oficial da União. A UFPA informou, por meio de assessoria, que aguarda a decisão no decorrer do dia.

O Ministério da Educação informou nesta terça que a nomeação é feita pela Presidência da República a partir da lista tríplice elaborada pelo colegiado máximo da instituição, conforme Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995.

Em discurso no ato, o professor Emmanuel Tourinho disse que “está muito orgulhoso da gestão, voltada para os pobre, negros, indígenas, e pautada na pluralidade e diversidade”.

Na consulta universitária, Tourinho foi reeleito com 92,7% dos votos e encabeça a lista tríplice da instituição, enviada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela nomeação.

A chapa dos professores Marcelo Rossy e Márcia Bragança já tentou na Justiça pedindo a anulação da lista tríplice, mas o juiz federal Gilson Jader Gonçalves Vieira Filho, da 2ª Vara Federal Cível da SJPA, negou pedido de liminar.

Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), o presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Francisco Ribeiro da Costa para ocupar o cargo de reitor. Costa foi o terceiro colocado da lista tríplice enviada ao Governo Federal. O mandato para a reitoria tem duração de quatro anos.