Ator Chadwick Boseman, de ‘Pantera Negra’, morre após batalha contra câncer

O ator, diretor e roteirista Chadwick Boseman, o Pantera Negra do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), morreu hoje, aos 42 anos, após uma batalha de quatro anos contra o câncer de cólon. A informação foi confirmada pelo perfil oficial de Boseman nas redes sociais.

“É com imensa dor que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com o terceiro estágio do câncer de cólon em 2016 e lutou contra isso ao longo dos últimos quatro anos, enquanto a doença progredia para o estágio quatro. Um verdadeiro lutador, Chadwick persistiu a isso tudo e trouxe até vocês muitos dos filmes que vocês tanto amam”, diz o comunicado.

“De Marshall: Igualdade e Justiça a ‘Destacamento Blood’, o Black Bottom de Ma Rainey, de August Wilson, e muitos mais, todos foram filmados durante e em meio a incontáveis cirurgias e quimioterapias. Foi uma honra para sua carreira dar vida ao rei T’Challa, em ‘Pantera Negra’. Ele morreu em casa, com sua mulher e sua família ao lado. Sua família agradece aos fãs pelo amor e pelas orações, e pede que continuem respeitando sua privacidade durante este momento difícil.”

Boseman morreu em sua casa na área de Los Angeles, na Califórnia, com sua mulher e família ao seu lado, disse seu assessor Nicki Fioravante à Associated Press.

Em abril, o ator já havia despertado preocupação em fãs e seguidores ao publicar um vídeo aparentemente mais magro. A Marvel, parte do elenco da saga “Vingadores” e mais nomes importantes de Hollywood se despediram de Chadwick.

“Nossos corações estão partidos e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado viverá para sempre. Descanse em paz”, escreveu a Marvel no Twitter.

Carreira

Nascido em Anderson, na Carolina do Sul, Boseman escreveu sua primeira peça ainda quando estava no colégio. Ele frequentou a famosa faculdade predominantemente negra, a Howard University, e se formou em Belas Artes.

Boseman obteve seu primeiro papel de TV em 2003, quando participou de um episódio de “Third Watch”, mas se tornou reconhecido mundialmente somente dez anos depois, em 2013, quando interpretou Jackie Robinson em “42”.

Ele atuou ainda como James Brown em “Get on Up: A História de James Brown”, em 2014, e, em 2016, foi Tot em “Deuses do Egito”.

Antes de morrer, Chadwick gravou “Ma Rainey’s Black Bottom” , baseado no livro homônimo de August Wilson, e que terá Viola Davis como protagonista. O longa deve chegar em 2020.

Chadwick ainda iria protagonizar o projeto ‘Yasuke”, que contaria a história do primeiro samurai negro da história.

Pantera Negra

A primeira participação de Chadwick como o herói T’Challa, o Pantera Negra, foi em “Capitão América: Guerra Civil”, em 2016.

Dois anos depois, ele ganhou o primeiro filme solo dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), que ganhou elogios da crítica e dos fãs.

Em 2018 e 2019, o ator interpretou o personagem da Marvel ainda em duas oportunidades: “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”, o filme com a maior bilheteria da história do cinema.

Ele voltaria como T’Challa ainda em duas oportunidades no cinema e na televisão: dublando o herói na série “What If…”, uma animação que vai chegar em 2021 na Disney+, e na sequência de “Pantera Negra 2”, prevista para maio de 2022.