Ator de A Culpa é das Estrelas é acusado de estupro

Protagonista dos filmes A Culpa é das Estrelas e Em Ritmo de Fuga, o ator Ansel Elgort, de 26 anos, foi acusado de estupro por uma internauta. Identificada no Twitter como Gabby, a jovem disse que foi abusada quando tinha 17 anos de idade e assegurou que há outras vítimas.

– Eu fui abusada sexualmente dias depois de completar 17 anos de idade. Ele estava na casa dos 20. Ele sabia o que estava fazendo. Eu não estou postando isso para ganhar fama, porque eu simplesmente não me importo com isso. Estou postando para que eu possa finalmente me curar e porque sei que não estou sozinha e ele fez isso com outras garotas.

Gabby conta que o primeiro contato com o ator foi por mensagens no Instagram. De acordo com Gabby, Ansel teria enviado o link de sua conta particular no Snapchat por onde conversaram. O caso teria acontecido em 2014, mesmo ano de lançamento de A Culpa é das Estrelas, em que fez par romântico com Shailene Woodley.

– Quando aconteceu, ele sabia que era minha primeira vez e eu estava soluçando de dor e não queria fazer aquilo. Eu não estava lá naquele momento mentalmente. Eu dissociei de mim mesma e senti como se minha mente estivesse distante. Ele me fez pensar que é assim que sexo deveria ser.

Ao longo das mensagens, a fã revela que o ator pediu para que eles fizessem uma ménage com uma das amigas da garota, que também era menor de idade. Gabby diz que não contou para ninguém porque não queria arruinar a carreira de Elgort, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

– Anos depois tenho estresse pós-traumático, ataques de pânico, faço terapia. Finalmente estou pronta para falar sobre isso e finalmente posso me curar. Só quero me curar e quero dizer para outras garotas que passaram pela mesma merda que eu que você não está sozinha. É demais pra mim vir aqui e contar minha história, mas sei que é necessário.

Por Rafael Ramos