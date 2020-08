Atores reclamam da Globo por caso de assédio de ex-diretor

Cerca de 30 contratados, entre atores e profissionais de outras áreas, enviaram uma carta à Globo para expressar descontentamento com o encaminhamento do processo referente ao caso de denúncias de assédio contra o ex-coordenador do departamento de humor da TV Globo, Marcius Melhem. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o grupo, formado em sua maioria por atrizes, pediu uma reunião com a diretoria da empresa.

O caso dos assédios de Melhem foi exposto no ano passado, após a notícia de que a humorista Dani Calabresa tinha apresentado denúncia contra ele perante a emissora. Outras pessoas também fizeram as mesmas acusações.

O assunto foi tratado com discrição pela empresa e uma investigação interna foi aberta. Mas no último dia 14 foi anunciada a saída de Marcius da Globo. A emissora divulgou que o contrato foi encerrado de comum acordo e definiu a relação com o ex-diretor como uma “parceria de 17 anos de sucessos”.

A forma como a Globo “se despediu” de Marcius desagradou contratados e se tornou a causa da carta de protesto enviada ao diretor-geral da emissora, Carlos Henrique Schroder. No texto, os profissionais pediram um ambiente de trabalho saudável, transparente e digno, além de medidas que garantam respeito e segurança.

Já aconteceram duas reuniões e delas participaram colaboradores que acusaram Melhem de assédio, bem como outros que manifestaram apoio aos colegas. O primeiro encontro dos contratados com a diretora de desenvolvimento e acompanhamento artístico, Mônica Albuquerque, aconteceu na última quinta-feira (20) e um segundo, com a diretora de compliance, Carolina Junqueira, foi no dia seguinte. Porém, segundo a colunista da Folha, a insatisfação com a postura da Globo diante do caso continua.