Atriz que deu vida a Olenna Tyrellde de Game of Thrones morre de câncer aos 82 anos

Marcada pelo papel de Olenna Tyrell, na série Game of Thrones, a atriz Dame Diana Rigg faleceu, nesta quinta-feira (10), aos 82 anos. Nascida no Reino Unido, Diana foi diagnosticada com um câncer em março.

– Ela passou seus últimos meses refletindo com alegria sobre sua vida extraordinária, cheia de amor, risos e um profundo orgulho de sua profissão – declarou a filha da artista, a também atriz Rachael Stirling.

Com vários prêmios ao longo da carreira, Dame foi indicada três vezes ao Emmy e uma vez ao Critics ‘Choice Television por seu papel em GOT. Ela também atuou em um dos filmes da franquia 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade (1970) – dando vida à bond girl Tracy di Vincenzo, que fisgou o coração do agente britânico interpretado por George Lazenby.

Intérprete de Jaime Lannister, o ator Nikolaj Coster Waldau, com quem a atriz contracenou em sua última cena em Game of Thrones, disse que ela “sempre elevou o nível com seu incrível talento , inteligência e sagacidade”. Ele ainda afirmou que foi uma absoluta alegria e honra trabalhar ao lado da britânica.