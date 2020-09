Atualização do Whatsapp permitirá customização de wallpaper por tema

Um novo update do WhatsApp, 2.20.199.5, deve trazer mais funcionalidades relacionadas a customização do ambiente de chat para o usuário. O progresso da novidade estará nos wallpapers do mensageiro.

Desta forma, o WhatsApp permitirá ao usuário customizar seu plano de fundo com base no tema utilizado no aplicativo. Como resultado, o app contará com mais opções de customização que apenas os modos “claro” e “escuro” presentes em sua atual versão.

Under development: different wallpapers based on the theme!

Tips for an updated WhatsApp Wallpaper app version after 9 years?

In future different wallpapers for different chats as well (spotted on iOS)https://t.co/Ll6RfQAELo

A nova versão também irá sugerir a instalação do aplicativo “WhatsApp Wallpapers”, pertencente a WhatsApp Inc. na Play Store. O programa tem sua última atualização registrada em 24 de maio de 2011.

Fica, assim, o questionamento se os desenvolvedores vão oferecer novas atualizações para um aplicativo como este, dado que o público do WhatsApp cresceu consideravelmente, desde então, e a própria arquitetura dos aplicativos também sofreu mudanças drásticas nos últimos anos.

WhatsApp dará opção para a escolha de telas de fundo personalizáveis, de acordo com tema. Imagem: WABetaInfo/Reprodução

Os desenvolvedores do mensageiro também seguem trabalhando em outras customizações de planos de fundo dos chats. Haverá também a possibilidade de customização para cada chat, individualmente, novidade que deve chegar inicialmente ao iOS.

Ainda em criação, a versão 2.20.199.5 do WhatsApp ainda não tem previsão de disponibilidade para download na Google Play e App Store.

Segurança e privacidade

No histórico de atualizações do sistema, o WhatsApp tende a dar grande importância para aspectos de segurança e privacidade dos usuários. A encriptação das conversas, bem como outros esforços, demonstram a preocupação em atingir um bom padrão de seguridade para sua base.

Há também a estratégia de tornar o WhatsApp um software mais amplo, com mais funcionalidades que a comunicação via chat. A funcionalidade de transferência monetária, implementada no primeiro semestre do ano, é um claro exemplo.